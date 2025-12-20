গোলাপগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

চলমান ‘ডেভিল হান্ট ফেইজ-২’ অভিযানে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে গোলাপগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক ১১টার দিকে গোলাপগঞ্জ থানাধীন ভাদেশ্বর মোকাম বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। গ্রেপ্তার শেখ সাইমুল ইসলাম রুবাব ভাদেশ্বর দক্ষিণভাগ দরগা দাইর গ্রামের শেখ ফয়জুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শেখ সাইমুল ইসলাম রুবাব নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গোলাপগঞ্জ উপজেলা শাখার ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক। তিনি গোলাপগঞ্জ মডেল থানায় দায়েরকৃত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মামলার আসামি।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে গোলাপগঞ্জ মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: আরিফুল ইসলাম জানান, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।
ইখা