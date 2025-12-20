এইমাত্র
    আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    লক্ষ্মীপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘনে বিএনপির কর্মীকে জরিমানা

    আব্দুল মালেক নিরব, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৭ এএম
    লক্ষ্মীপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘনে বিএনপির কর্মীকে জরিমানা

    লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগে বিএনপির এক কর্মীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। অনুমতি ছাড়া সমাবেশ করার অভিযোগে বিএনপি মনোনীত লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদর আংশিক) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী আবুল খায়ের ভূঁইয়ার প্রচার সমাবেশ থেকে আব্দুর রহিম নামে এক কর্মীকে এই জরিমানা করা হয়।

    শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার চর রমনী মোহন ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চর আলী হাসান গ্রামের পূর্ব চর রমনী মোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মুহাম্মদ নাহিদ শেখ সুমনের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

    জানা গেছে, ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত ওই সমাবেশে প্রায় দুই শতাধিক নারী অংশগ্রহণ করেন। এতে বক্তব্য দেন, মহিলা দলের নেত্রী নয়ন মেম্বার, ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি মো. ইউনুস, বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি ওহাব মোল্লা, সহসভাপতি মোহন মোল্লা ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন প্রমুখ।

    নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণার পর কোনো প্রার্থী বা তার সমর্থক প্রশাসনের পূর্বানুমতি ছাড়া সভা, সমাবেশ, মিছিল কিংবা শোভাযাত্রা করতে পারবেন না। অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কর্মসূচি পালন করলে তা আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়।

    এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মুহাম্মদ নাহিদ শেখ সুমন বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি বাস্তবায়নে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ভবিষ্যতে কেউ আচরণবিধি অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

