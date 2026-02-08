এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    গাজী গোফরান, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (চট্টগ্রাম) প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৩৭ পিএম
    ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি বন্ধ রাখার বক্তব্যে বিএনপি প্রার্থীকে সতর্ক করল ইসি

    চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে দেওয়া বক্তব্যের জন্য বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামকে সতর্ক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এর আগে শোকজ নোটিশ পাওয়ার ২৫ দিনের মাথায় একই ধরনের অভিযোগে তাঁকে এই সতর্কবার্তা দেওয়া হলো।


    গত শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে এ সতর্কতার বিষয়টি জানানো হয়। তবে বিষয়টি গণমাধ্যমকর্মীরা জানতে পারেন পরদিন রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায়।


    ইসির জারি করা চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন-পূর্ব সময়ে আচরণবিধি কার্যকর থাকা অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারসংক্রান্ত কিছু কার্যক্রম ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণবিধির নির্ধারিত বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে।


    চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণবিধি, ২০২৫ অনুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনুমোদন ছাড়া কোনো ধরনের প্রচারণা চালানো নিষিদ্ধ। এসব বিধান লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি হলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর প্রাসঙ্গিক ধারায় জরিমানা আরোপসহ প্রার্থিতা বাতিলের মতো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।


    নির্বাচন কমিশনের উপসচিব (আইন) মোহাম্মদ দিদার হোসাইনের স্বাক্ষরিত ওই চিঠিটির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতেও পাঠানো হয়েছে।


    চিঠিতে নির্বাচন কমিশন আরও জানায়, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।


    এর আগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে আনোয়ারা উপজেলার চাতুরী চৌমুহনী বাজারে একটি নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের সময় সরওয়ার জামাল নিজাম আগামী ১২ তারিখ পর্যন্ত চাঁদাবাজি না করার আহ্বান জানান। তাঁর ওই বক্তব্যের ৫৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়।


    এছাড়া চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের আগেই ভোট চাওয়ার অভিযোগে একই প্রার্থীকে শোকজ নোটিশ দিয়েছিল ইসির ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটি।


