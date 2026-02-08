সাতকানিয়ায় ছাত্রদল নেতার বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ২

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ফিরোজের বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। সেনাবাহিনীর অভিযানে এ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এ সময় দুইজনকে আটক করা হয়েছে।
রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সাতকানিয়া উপজেলার উত্তর-পশ্চিম কাঞ্চনা ইউনিয়নের চৌধুরীপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। অভিযানে আটক দুজন মো. ফিরোজের ভাই বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় সন্দেহজনক তৎপরতার খবর পেয়ে সেনাবাহিনী গোপন নজরদারি শুরু করে। পরে তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে রবিবার বিকেলে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির একপর্যায়ে বাড়ি থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, নির্বাচনের সময় এমনিতেই এলাকায় উত্তেজনা থাকে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।
সাতকানিয়া সেনা ক্যাম্পের ইনচার্জ ক্যাপ্টেন শাকিবুজ্জামান পারভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, “গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং দুজনকে আটক করা হয়েছে।”
এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
ইখা