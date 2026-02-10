খাগড়াছড়িতে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে আনসার-ভিডিপির মতবিনিময় সভা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী নির্বাচনী প্রস্তুতি জোরদারে একটি মতবিনিময় সভা করেছে।
সভায় অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে দায়িত্ব পালনকারী আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। জেলার পাঁচটি উপজেলার প্লাটুন সরাসরি অংশ নেয় এবং বাকি উপজেলাগুলো ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়। এছাড়া রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা থেকেও কর্মকর্তা ও সদস্যরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য রেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক ড. সাইফুর রহমান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম রেঞ্জের পরিচালক জিয়াউর রহমান, ৫ বিএন-এর পরিচালক মো. আমমার হোসেন, ৩১ বিএন-এর পরিচালক মুনমুন সুলতানা এবং খাগড়াছড়ি আনসার ব্যাটালিয়নের উপ-পরিচালক মো. রুবায়েত বিন সালাম। সভার সার্বিক সহযোগিতা করেন খাগড়াছড়ি জেলা আনসার ও ভিডিপির জেলা কমান্ড্যান্ট মো. আরিফুর রহমান।
