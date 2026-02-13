এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    তারেক রহমানকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

    ছবি: সংগৃহীত

    বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জয়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

    ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নির্বাচনি বিজয়ের জন্য তারেক রহমান ও বিএনপিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

    মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই বিজয় গণতন্ত্রেরই বিজয়। নানা চ্যালেঞ্জপূর্ণ সময় অতিক্রম করার পর বাংলাদেশের জনগণ ব্যালট বাক্সে তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

    এই গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণকালে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য ‘প্রিয় বন্ধু’ মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আনোয়ার ইব্রাহিম।

    আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করে মালয়েশিয়া–বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি সঞ্চার করতে কুয়ালালামপুর আগ্রহী। তিনি মালয়েশিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    তারেক রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন

