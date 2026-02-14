চুড়ামনকাটির যুবদল নেতা হাফিজ ও সেচ্ছাসেবকদল নেতা রসুল বহিষ্কার

যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাটি চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান ও স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক গোলাম রসুলকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
দলের নীতি আদর্শ ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকায় শুক্রবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে সাংগঠনিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
যশোর সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বারংবার নিষেধ ও সতর্ক করা সত্ত্বেও চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান দলের নীতি, আদর্শ ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে লিপ্ত ছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সদর উপজেলা যুবদল ইতিমধ্যে এই বহিষ্কার আদেশ কার্যকর করেছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, যুবদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের এখন থেকে হাফিজের সাথে কোনো প্রকার সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হলো।
এদিকে, যশোর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শফিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব রাজু আহম্মেদ অনুমোদনকৃত আরেকটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ঠ অভিযোগে চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক গোলাম রসূলকে সংগঠনের সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।
এসআর