    আজ রবিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৩৪ পিএম
    গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই দেশের ক্রিকেটাররা বিশ্রামে রয়েছেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশ নারী এ দলের ক্রিকেটাররা খেলার মধ্যে আছেন।


    ঘরোয়া ক্রিকেট দিয়ে শুরু হবে খেলা। আগামী ২৩ তারিখ থেকে ওয়ানডে ফরম্যাটের বিসিএল মাঠে গড়াবে। এরপর মার্চের প্রথম সপ্তাহে জুনিয়র ক্রিকেটারদের ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ মাঠে গড়াবে। ২০২৬ যুব বিশ্বকাপ শেষে নতুন দল এখন গঠন হবে ২০২৮ বিশ্বকাপের জন্য।


    সবকিছু ঠিক থাকলে মার্চের ৫ তারিখ হতে পারে এই টুর্নামেন্ট। ভেন্যু হিসেবে বিসিবির পরিকল্পনাতে রয়েছে কক্সবাজার এবং সিলেট। এই দুই জায়গাতেই রয়েছে দুটি করে মাঠ, যে কারণে এই দুটির একটিতেই চূড়ান্তভাবে হবে খেলা।


    এই টুর্নামেন্টের মধ্যে দিয়েই গঠিত হবে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারদের স্কোয়াড। যেখানে প্রাথমিকভাবে ৩০ জন ক্রিকেটার থাকবেন বলে জানা গেছে। বিসিবির একটি সূত্র ঢাকা পোস্টকে এমনটি জানিয়েছে। 


