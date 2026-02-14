সিরাজদিখানে দুটি সড়কের নামফলক উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুটি সড়কের নামফলক উদ্বোধন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের কাকালদি পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায় ‘মাস্টার আব্দুর রহমান কাল’ সড়কের নামফলক উন্মোচন করেন তিনি। এরপর তিনি ইছাপুরা ইউনিয়নে ‘বাবু নলিনীকান্ত ব্যানার্জী’ সড়কের নামফলক উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধন শেষে বিকেলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ইছাপুরা ইউনিয়নের কুসুমপুর গ্রামে তাঁর বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করেন। পরে তিনি মধ্যপাড়া ইউনিয়নে শহীদ মো. মস্তফাজামান সমুদ্র কাল ও মাস্টার আব্দুর রহমান কালের কবর পৃথকভাবে জিয়ারত করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন— জেলা প্রশাসক সৈয়দা নূরনাহার আশরাফী, জেলা পুলিশ সুপার মো. মিনহাজুল আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুম্পা ঘোষ, সিরাজদিখান সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আনোয়ার পারভেজ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আবু সাঈদ শুভ্র, সিরাজদিখান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হাবিবুর রহমান এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস ধীরন।
এনআই