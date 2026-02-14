কাশিমপুরে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরের কাশিমপুরে রওশন মার্কেট এলাকায় এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল আনুমানিক ৬ ঘটিকায় দিকে এই ঘটনা ঘটে।
এসময় পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহানগরীর কাশিমপুরের রওশন মার্কেট এলাকার বাসিন্দা বাবুল মিয়া তার তৃতীয় স্ত্রী আজিরন নেছা (২৮)-কে নিয়ে নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন।
জানা যায়, শনিবার ভোর আনুমানিক ৬টার দিকে বাবুল মিয়া স্ত্রীকে বাসায় রেখে পাশের একটি চায়ের দোকানে যান। প্রায় ৩০ মিনিট পর সকাল সাড়ে ৬টার দিকে তিনি বাসায় ফিরে এসে দেখতে পান, তার স্ত্রীকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথার বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে হত্যা করে ফেলে রেখেছে।
পরে ঘটনার খবর পেয়ে কাশিমপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।
তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।
এবিষয়ে কাশিমপুর থানার অফিসার ইনচার্জ খালিদ মোল্লা বলেন, হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এসআর