‌‘হতাশ বা দুঃখ করবেন না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন’

নিজের সমর্থকদের হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে কোরআনের আয়াত সম্বলিত এক পোস্টে এ কথা বলেন।
পোস্টে নাসীরুদ্দিন পাটওয়ারী লিখেন, হতাশ বা দুঃখ করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।
পাটওয়ারীর পোস্টটি মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। মন্তব্যের ঘরে হাজারও মন্তব্য করেন অনেকে।
শহিদুল ইসলাম নামে একজন লিখেন, সাবাস বস। হেরে গিয়ে আমরা জিতে গেছি। দিন দিন আপনার ওপর ভালোবাসা বেড়ে যাচ্ছে।
আকিমুল ইসলাম আতিক বলেন, যদি তুমি হেরে যাও। তবে তুমি শেষ। যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তুমিই বাংলাদেশ।
প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে এনসিপি মনোনীত ১১ দলীয় জোটের হয়ে ভোটযুদ্ধে লড়েন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। একই আসনে বিএনপির হেভিওয়েট প্রার্থী দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস থাকায় নানা কারণেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন তিনি। তবে নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে জয়ী হয়েছেন বিএনপির এই হেভিওয়েট নেতা।
