সিরাজগঞ্জে গভীর রাতে ফিলিং স্টেশনে দুর্বৃত্তদের হামলা ও ভাঙচুর

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার দিয়ারবৈদ্যনাথে ‘অ্যালবার্ট এনার্জি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে’ গভীর রাতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। গত বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হামলার পর থেকে পাম্পটিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন প্রায় ৫ হাজার যানবাহনের চালক।
সরেজমিনে জানা যায়, ঘটনার সময় একদল মুখোশধারী যুবক দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাম্পে প্রবেশ করে। তারা ফিলিং স্টেশনের তিনটি ডিসপেন্সার মেশিন, জেনারেটর রুম, মেশিন রুম ও আরএমএস রুম ভাঙচুর করে। এছাড়া কাউন্টার থেকে নগদ টাকা লুট করে তারা দ্রুত পালিয়ে যায়।
প্রতিষ্ঠানের অপারেটর ইনচার্জ শামীম হোসেন জানান, ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রাংশগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দেশে এসব সহজলভ্য নয়। এগুলো মেরামত বা পরিবর্তন করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে দ্রুত পাম্পটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।
সিরাজগঞ্জ জেলা অটোরিকশা ও সিএনজি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম লিটন বলেন, “ভাঙচুরের কারণে গত দুই দিন ধরে ফিলিং স্টেশনটি বন্ধ রয়েছে। এতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাসসহ প্রায় ৫ হাজার যানবাহন গ্যাসের অভাবে চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমরা দ্রুত পাম্পটি মেরামত করে গ্যাস সরবরাহের দাবি জানাই।”
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এনআই