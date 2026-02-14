ভৈরবে বিজয়ী শরীফুল আলমের জন্য দোয়া মাহফিল ও মিষ্টি বিতরণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী শরীফুল আলম বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ায় আনন্দ মিছিল ও শোভাযাত্রা না করে ভৈরবের শ্রীনগরে দোয়া মাহফিল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় শ্রীনগর সিএনজি স্ট্যান্ড সংলগ্ন বিএনপি কার্যালয়ে বাঘাবাড়ি এলাকার বিএনপি নেতা সেলিম মেম্বারের উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিল ও ৮০ কেজি মিষ্টি বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত ও দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া করা হয়।
দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোশারফ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, বিএনপি নেতা ইসমাঈল মিয়া, ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক শিপন আহমেদ ও যুবদল নেতা বুলবুল আহমেদ।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন— শ্রীনগর ইউনিয়ন ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জামাল মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক হাকিম মিয়া, ৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নবী হোসেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন, যুবদল নেতা বাদশা মিয়াসহ বিএনপি ও এর বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।
এনআই