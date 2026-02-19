এইমাত্র
    • আজ বৃহস্পতিবার, ৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    রায়পুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মতবিনিময়

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:০২ পিএম
    রায়পুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মতবিনিময়

    আসন্ন রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজার স্থিতিশীল রাখতে লক্ষীপুরের রায়পুর উপজেলা প্রশাসন ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

    বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় প্রশাসনের কর্মকর্তা, বাজার বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অংশ নেন।

    সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি রোধ এবং অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কঠোর মনিটরিং জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

    সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান কাউসার, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর লক্ষ্মীপুরের সহকারী পরিচালক নূর হোসেন রুবেল, রায়পুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম মুরাদ ও সেক্রেটারি আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

    বক্তারা বলেন, রমজান মাসে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে বাজার তদারকি বাড়ানো হবে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়।

    ইখা

