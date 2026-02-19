শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধে মারধরে কৃষকের মৃত্যু, আটক ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের বসন্তপুর জয়ন্তীনগর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মারধরের ঘটনায় কেসমত আলী (৫৬) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কেসমত আলী ওই গ্রামের মৃত সিরাজ সর্দারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, কেসমত আলীর সঙ্গে তার ছোট বোনজামাই নবিছদ্দির কয়েক বছর ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে নবিছদ্দি ও তার পরিবারের সদস্যরা কেসমত আলীকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে অভিযুক্ত নবিছদ্দি ও তার ছেলে রফিকুলকে আটক করেছে পুলিশ।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফারিয়া তাহসিন বলেন, কেসমত আলীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। আঘাতজনিত কারণ বা স্ট্রোক—দুটির যেকোনো একটির কারণে মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে সঠিক কারণ জানা যাবে।
শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা হলে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হবে।
