এইমাত্র
  • নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ৪
  • পরাজিত প্রার্থীর বাসায় বিজয়ী এমপি, করালেন মিষ্টিমুখ
  • বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, কয়েক বিভাগে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা
  • আরেক দফায় বাড়লো স্বর্ণের দাম
  • কালিয়াকৈরে মৎস্য খামার থেকে অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার
  • ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসছে ১২ মার্চ
  • বরিশালে সাবেক প্রতিমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার ও ডিসির বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ
  • নারায়ণগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলায় কৃষক লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার
  • ফসলি জমিতে পুকুর খনন বরদাশত করা হবে না: এমপি চাঁদ
  • ইতালিতে প্রবাসীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল
    • আজ সোমবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ২৩ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ এএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ এএম

    ২৩ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৯ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ৫ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১৩ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৬ মিনিট।

    আসর- ৪:১৯ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০২ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৪ মিনিট।

     

    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫৯ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:২৫ মিনিট।


    মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:১১ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:২৫ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-


    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    নামাজ সময়সূচি ওয়াক্ত

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…