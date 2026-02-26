এইমাত্র
    • আজ বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    কলাতলীতে এলপিজি পাম্পের আগুন নিয়ন্ত্রণে, দগ্ধ ১৬

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৩২ এএম
    পর্যটন শহর কক্সবাজারের কলাতলী এলাকায় একটি নবনির্মিত এলপিজি গ্যাস ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণের পর লাগা আগুন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এ ঘটনায় অন্তত ১৬ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।


    বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ‘এন আলম’ নামের একটি নতুন ফিলিং স্টেশন থেকে গ্যাস লিকেজ শুরু হয় বলে স্থানীয়রা জানান। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এলাকায় গ্যাসের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১০টা ২০ মিনিটের দিকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে।


    ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রায় ১৪ হাজার লিটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি গ্যাস ট্যাংক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ট্যাংকের গ্যাস সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন উদ্ধারকর্মীরা।


    রাত আনুমানিক তিনটার দিকে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও রেড ক্রিসেন্টের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে ফিলিং স্টেশনটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। পাশাপাশি অন্তত ১০টি বসতবাড়ি এবং পর্যটক পরিবহনে ব্যবহৃত ২০ থেকে ২৫টি জিপ গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।


    কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মুহাম্মদ মোরশেদ মধ্যরাতে সাংবাদিকদের বলেন, ফিলিং স্টেশনটির কোনো বৈধ অনুমোদন ছিল না। গ্যাস লিকেজ থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    দগ্ধ ব্যক্তিদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। 


    সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা সবুকতাগিন মাহমুদ সোহেল বলেন, ছয়জন স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাধীন আছেন। গুরুতর আহত সাতজনকে চট্টগ্রাম এবং তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।


    ঘটনাস্থলের পাশের আদর্শগ্রাম, চন্দ্রিমা হাউজিং ও জেলখানা এলাকায় প্রায় ২০ হাজার মানুষের বসবাস। স্থানীয় বাসিন্দা তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যার পর থেকেই গ্যাসের তীব্র গন্ধে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বিস্ফোরণের পর আগুন দ্রুত পাশের স্থাপনাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে অনেকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।


    কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছমি উদ্দিন বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

