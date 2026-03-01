আজও মধ্যপ্রাচ্যগামী ২৭ ফ্লাইট বাতিল, বিড়ম্বনায় যাত্রীরা

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার কারণে বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নিজেদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করায় বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশের প্রবাসী যাত্রীরা।
আজ রবিবার (১ মার্চ) সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যগামী ২৭টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দেখা গেছে, শনিবারের মতো রোববার সকালেও যাত্রীদের ভোগান্তির চিত্র। নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে শুধু বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নয়, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। এতে বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছেন যাত্রীরা।
ফ্লাইট চালু হওয়ার নির্দিষ্ট সময় না জানানোয় হতাশায় বিমানবন্দরে অবস্থান করতে দেখা গেছে অনেক যাত্রীকে। অনেকের ভিসার মেয়াদ না থাকায় পড়ছে অনিশ্চয়তার মুখে।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, আকাশপথ নিরাপদ হলেই ধাপে ধাপে ফ্লাইট পরিচালনা পুনরায় শুরু করা হবে। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েক দেশের ফ্লাইট বাতিল বা স্থগিত হলেও নির্বিঘ্নে যেতে পারছেন ইউরোপসহ অন্যান্য অঞ্চলের যাত্রীরা।
বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী হয়ে ১ মার্চ বিকেল পাঁচটায় কাতারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা ছিল নোয়াখালীর সেনবাগের জুয়েল মিয়ার। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে ফ্লাইট স্থগিত হওয়ার খবর শুনেও সকালেই সশরীরে আসেন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।
ভোগান্তির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা অনেক ভোগান্তির মধ্যে রয়েছি। ফ্লাইট স্থগিত হওয়ার কথা শুনে এজেন্সিতে যোগাযোগ করলে তারা জানিয়ে দিয়েছে সকাল থেকেই বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার জন্য। এই কারণে আমি এখন এখানে এসেছি।
আমি হটলাইনে ফোন দিচ্ছি প্রায় এক ঘণ্টার উপরে। হট লাইনে যোগাযোগ করতে পারছি না। এজেন্সির সঙ্গে কথা বলছি, উনারা একই কথা বলতেছে যে আপনি ওখানে উপস্থিত থাকেন। উনারা যে ডিসিশন দেয় এয়ারপোর্টের থেকেই জানতে পারবেন। এখন কি আর করা, অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি।
নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর জেলার জুবায়ের নামের আরেক যাত্রী জানান, গতকাল রাতে বাংলাদেশ বিমানে কাতার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফ্লাইট স্থগিত হয় রাতে বিমান কর্তৃপক্ষ তাদের ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এজন্য তিনি রাজধানীর উত্তরাতে একটি বেসরকারি হোটেলে রাত্রি যাপন করেছিলেন। এখন আবার পুনরায় খোঁজ নিতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছেন। কিন্তু এখনো তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো তথ্য জানতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন।
এইচএ