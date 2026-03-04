শুরুতেই সব অস্ত্র প্রয়োগ করার ইচ্ছা নেই: ইরান

এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৭:৫৫ এএম
    আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এখনও নিজেদের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্র তারা ব্যবহার করেনি বলে জানিয়েছে ইরান। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, ইসরায়েল ও মার্কিনীদের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। খবর আল জাজিরার।

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রাতে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রেজা তালিনিকের বরাত দিয়ে বলেছে, এই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের জবাব শত্রুদের কল্পনার চেয়েও বেশি সময় ধরে দেওয়ার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

    ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, একদম শুরুতেই সব আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করার ইচ্ছা আমাদের নেই।


