পুলিশে ‘১০ হাজার’ কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, এসএসসি পাশেই আবেদন

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাহিনীটিতে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগের জন্য এ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। দেশের ৬৪ জেলা থেকে পুরুষ ও নারী প্রার্থীদের এই পদের জন্য আবেদনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫ হলেই আবেদন করা যাবে। ০৫ মার্চ থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ পুলিশ
পদসংখ্যা: ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল
আবেদনের যোগ্যতা
এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (ন্যূনতম জিপিএ ২.৫)।
৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বিশেষ কোটার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং অবিবাহিত হতে হবে।
শারীরিক যোগ্যতা
পুরুষ (সাধারণ ও অন্যান্য কোটা): উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ( মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি)। বুকের মাপ স্বাভাবিক ৩১ ইঞ্চি, সম্প্রসারিত ৩৩ ইঞ্চি। মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ৩০ ইঞ্চি, সম্প্রসারিত অবস্থায় ৩১ ইঞ্চি)।
নারী (সাধারণ ও অন্যান্য কোটা): উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি)।
সাক্ষাৎকারের সময়সূচি (বিভাগীয় শহর ও জেলা অনুযায়ী)—
প্রথম গ্রুপ (শারীরিক পরীক্ষা: ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল, ২০২৬): মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, রাঙামাটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি ও খুলনা।
দ্বিতীয় গ্রুপ (শারীরিক পরীক্ষা: ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল, ২০২৬): সাতক্ষীরা, নওগাঁ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, ঢাকা, রাজবাড়ী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, দিনাজপুর, সিলেট, ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী।
তৃতীয় গ্রুপ (শারীরিক পরীক্ষা: ২১, ২২ ও ২৩ এপ্রিল, ২০২৬): নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কক্সবাজার, মেহেরপুর, নাটোর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, শেরপুর, ভোলা, বরগুনা, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও বান্দরবান।
চতুর্থ গ্রুপ (শারীরিক পরীক্ষা: ২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল, ২০২৬): নোয়াখালী, বাগেরহাট, যশোর, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, নরসিংদী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, মাগুরা, পাবনা, রংপুর, পিরোজপুর ও বরিশাল।
প্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানার জেলা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে নিজ জেলার পুলিশ লাইনস মাঠে শারীরিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হতে হবে।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬
