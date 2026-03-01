চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচজন গ্রেপ্তার

এইমাত্র
    আতিকুল হা-মীম, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০২:১৯ পিএম
    চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় দেশীয় অস্ত্রসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওইসময় তাদের কাছ থেকে কিরিচ, ছুরি, চাপাতি ও লোহার রড উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের শোলকাটা এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।


    গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. ইমন (২৪), মো. রায়হান (২৩), মো. হেলাল (৩০), মো. মাসুদ (২২) ও মো. মিনহাজ (২০)। তারা সবাই আনোয়ারা উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।


    পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওইসময় তাদের কাছ থেকে দুটি কিরিচ, দুটি বড় ছুরি, একটি চাপাতি, একটি লোহার রড ও একটি চেইন জব্দ করা হয়। পরে এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। 


    আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, সংঘবদ্ধ হয়ে ডাকাতির জন্য জড়ো হলে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আজই আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে। পলাতক ১০-১৫ জনকেও শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

    ইখা

    চট্টগ্রাম আনোয়ারা ডাকাত গ্রেপ্তার

