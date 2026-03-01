এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ফিচার

    ভিশন ২০২৮

    এফবিসিসিআইকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী অ্যাপেক্স চেম্বারে রূপান্তরের রূপরেখা

    ফিচার ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:০৮ পিএম
    এফবিসিসিআইকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী অ্যাপেক্স চেম্বারে রূপান্তরের রূপরেখা

    সংগৃহীত ছবি

    বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা, শিল্প এবং নীতি-সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। দেশের শতাধিক চেম্বার, শত শত শিল্প ও ব্যবসায়িক অ্যাসোসিয়েশন এবং বিভিন্ন যৌথ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এফবিসিসিআই মূলত বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত। এই অবস্থানকে সামনে রেখে ভিশন ২০২৮-এর প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—এফবিসিসিআইকে শুধু জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার নীতি ও বাণিজ্য আলোচনায় একটি প্রভাবশালী অ্যাপেক্স চেম্বারে রূপান্তর করা। 

    বর্তমান বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এই রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি স্পষ্ট। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের বাণিজ্যিক সক্ষমতা ও বাজার সম্ভাবনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। একই সময় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তথ্য দেখায় যে বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ক্রমেই বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হচ্ছে, ফলে ব্যবসাবান্ধব নীতি, লজিস্টিক দক্ষতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই বাস্তবতায় একটি শক্তিশালী অ্যাপেক্স চেম্বারের ভূমিকা শুধু সদস্য সেবা নয়; বরং জাতীয় অর্থনৈতিক কৌশলকে প্রভাবিত করার সক্ষমতার মধ্যেই এর প্রকৃত শক্তি নিহিত। 

    এফবিসিসিআই ইতোমধ্যে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারের সঙ্গে নীতি পরামর্শে যুক্ত থাকে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নেয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ও আঞ্চলিক ব্যবসায়ী প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে এফবিসিসিআইয়ের যোগাযোগ রয়েছে, যা ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক নেতৃত্বের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ভিত্তি তৈরি করে। কিন্তু শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত কাঠামো ধরে রেখে দক্ষিণ এশিয়ার প্রভাবশালী অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক নেতৃত্ব, কৌশলগত রূপান্তর এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠন। 

    ভিশন ২০২৮ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হওয়া উচিত একটি শক্তিশালী পলিসি ইন্টেলিজেন্স কাঠামো গড়ে তোলা। দক্ষিণ এশিয়ার সফল চেম্বারগুলো এখন শুধুমাত্র মতামত প্রদান করে না, বরং গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নীতি প্রস্তাব তৈরি করে। ব্যবসা সহজীকরণ, বিনিয়োগ ঝুঁকি, কর কাঠামো এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা নিয়ে নিয়মিত বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে পারলে এফবিসিসিআইয়ের নীতিগত প্রভাব দ্রুত বাড়বে। বিশ্বব্যাংকের ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নতির সুযোগ এখনো রয়েছে, এবং এই জায়গায় ডেটা-ভিত্তিক সুপারিশ সরাসরি নীতি নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। 

    একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক সংযোগ তৈরি করা অপরিহার্য। প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষের এই অঞ্চলে পারস্পরিক বাণিজ্য এখনো সম্ভাবনার তুলনায় সীমিত। এফবিসিসিআই যদি আঞ্চলিক চেম্বারগুলোর সঙ্গে স্থায়ী বিজনেস কানেক্টিভিটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারে এবং নিয়মিত যৌথ ট্রেড ডায়ালগ ও সাপ্লাই চেইন সহযোগিতা বাড়াতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ নিজেকে একটি আঞ্চলিক উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাবে। এই অবস্থানে এফবিসিসিআই একটি সংযোগকারী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পাবে। 

    আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো লজিস্টিক দক্ষতা ও ট্রেড প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। বিশ্বব্যাংকের Logistic Performance Index অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর এখনও মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে, যা অবকাঠামো ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নতির সুযোগ নির্দেশ করে। একইভাবে UNCTAD-এর শিপিং সংযোগ সূচকও দেখায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কার্যকারিতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এফবিসিসিআই যদি পোর্ট দক্ষতা, কাস্টমস আধুনিকীকরণ এবং ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন নিয়ে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে যৌথ নীতিগত আলোচনার নেতৃত্ব দেয়, তাহলে এটি জাতীয় প্রতিযোগিতায় সরাসরি প্রভাব ফেলবে। 

    ডিজিটাল রূপান্তরও ভিশন ২০২৮-এর কেন্দ্রীয় অংশ হওয়া প্রয়োজন। এফবিসিসিআই ইতোমধ্যে “Chamber 4.0” ধারণার কথা বলেছে, যেখানে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা সেবা, অটোমেশন এবং নতুন দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দিতে ডিজিটাল মেম্বার প্ল্যাটফর্ম, তথ্যভিত্তিক ট্রেড ইনসাইট সিস্টেম এবং আন্তর্জাতিক B2B সংযোগ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা জরুরি। প্রযুক্তিনির্ভর এই রূপান্তর এফবিসিসিআইকে আঞ্চলিকভাবে আলাদা পরিচিতি এনে দিতে পারে। 

    আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্র্যান্ড পজিশনিংও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রভাবশালী অ্যাপেক্স চেম্বার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংলাপ, বিনিয়োগ সম্মেলন এবং বৈশ্বিক ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্মে দৃশ্যমান উপস্থিতি বজায় রাখে। বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের মতো উদ্যোগগুলোকে আরও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মাত্রায় সম্প্রসারণ করা গেলে এফবিসিসিআই শুধু দেশের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্ব করবে না; বরং দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠবে। 

    এই পুরো প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি হবে প্রাতিষ্ঠানিক গভর্নেন্স সংস্কার। দীর্ঘমেয়াদি কৌশল, বিশেষজ্ঞভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং গবেষণা-সমর্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া প্রভাবশালী অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব নয়। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর এফবিসিসিআই যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এখন তা আধুনিক গবেষণা ও কৌশলগত পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করার সময় এসেছে। 

    সবকিছু মিলিয়ে, ভিশন ২০২৮ কোনো স্লোগান নয়; এটি একটি বাস্তব রূপান্তরের রোডম্যাপ। যদি এফবিসিসিআই তথ্যভিত্তিক নীতি নেতৃত্ব, আঞ্চলিক সংযোগ, লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং — এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে পারে, তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী অ্যাপেক্স চেম্বারে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন দ্রুত এগোচ্ছে, তখন একটি আধুনিক, শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত এফবিসিসিআই শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থই প্রতিনিধিত্ব করবে না, বরং পুরো অঞ্চলের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গঠনের অংশীদার হয়ে উঠবে।

    লেখক: সাকিফ শামীম, এফএলএমআই (অর্থনীতিবিদ) 

    ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার 

    ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ল্যাবএইড গ্রুপ

