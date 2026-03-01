এইমাত্র
    রমজানের পরেই সিটি করপোরেশন নির্বাচন: ইসি মাসউদ

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ০৩:২২ পিএম
    নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাসউদ জানিয়েছেন, রমজানের পরেই স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার (১ মার্চ) রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা জানান।


    স্থানীয় সরকার নির্বাচন শিগগিরই হবে জানিয়ে ইসি মাসউদ বলেন, রমজানের পরেই স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সিটি করপোরেশন নির্বাচন হবে। এটি সারা বছর ধরে চলতে থাকবে।


    তিনি জানান, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে দলীয় প্রতীক থাকবে কিনা সে বিষয়ে সংসদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ইসি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু হয়েছে উল্লেখ করে নির্বাচনে ঘাটতির বিষয়গুলো কমিশন খতিয়ে দেখার কথা জানান তিনি।


    এসময় কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা ও সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাসউদ।

    ইখা

    স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি করপোরেশন ইসি

