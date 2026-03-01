মার্কিন বিমানবাহী রণতরীতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নিহত হওয়ার পর প্রতিশোধমূলক অভিযান শুরু করেছে ইরান। এর অংশ হিসেবে উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান করা মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। খবর আল জাজিরার।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি বলেছে, মার্কিন বিমানবাহী রণতরী আব্রাহাম লিংকনে চারটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। একই সঙ্গে তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, স্থল ও জলভাগ এই সন্ত্রাসী আগ্রাসীদের জন্য ক্রমেই কবরস্থানে পরিণত হবে।
উল্লেখ্য যে, ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন গত জানুয়ারির শেষ দিক থেকে আরব সাগরে অবস্থান করছিল। এক মার্কিন কর্মকর্তা আল জাজিরাকে বলেছেন, ইরানের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো বিমানবাহী রণতরীতে আঘাত হানতে সক্ষম হয়নি। রণতরীর কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ইরানের রাজধানী তেহরানসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। মূলত ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করেই এসব হামলা চালানো হয়। এতে খামেনিসহ ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদেহ, খামেনির নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলি শামখানি, সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল রাহিম মুসাভি ও বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) কমান্ডার-ইন-চিফ মোহাম্মদ পাকপুর প্রাণ হারান।
হামলায় বেসামরিক হতাহতের সংখ্যাও বেড়েছে। ইরানের রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, হামলায় অন্তত ২০১ জন নিহত এবং ৭৪৭ জন আহত হয়েছেন।
যৌথ হামলার জবাব হিসেবে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটি ও স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে ইরান।
