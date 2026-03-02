এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের হামলা

    কাতারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ রাশিয়ার

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১০:১০ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১০:১০ পিএম

    কাতারের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ রাশিয়ার

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১০:১০ পিএম

    কাতারে ইরানের একের পর এক হামলায় গ্যাস উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করার পর দেশটির আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। 


    এ সময় তিনি কাতারের আমিরের প্রতি সংহতি জানিয়ে শিগগিরই মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের অবসানে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তিনি।


    কাতার-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।


    এক বিবৃতিতে কাতারের আমিরের কার্যালয় বলছে, কাতারে ইরানের হামলার পর রাশিয়ার সংহতি প্রকাশ করায় এবং যেকোনো ধরনের সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের প্রস্তুতি ব্যক্ত করায় প্রেসিডেন্টকে পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমির শেখ তামিম।


    টেলিফোনে ওই দুই নেতা আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন এবং উত্তেজনা প্রশমনসহ আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।


    সূত্র: আল জাজিরা


    এবি 

    ট্যাগ :

    কাতার সংহতি প্রকাশ রাশিয়ার

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…