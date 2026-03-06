টেকনাফে ২০০ কেজির বোল মাছ আড়াই লাখ টাকায় বিক্রি

কক্সবাজারের টেকনাফে সাগরে মাছ শিকাররত জেলের জালে ধরা পড়েছে ২০০ কেজি ওজনের বিশাল আকারের একটি বোল মাছ।
বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) বিকালের দিকে মাছ বহনকারী ট্রলারটি টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী ফিশিং ঘাটে এসে পৌঁছায়। এসময় মাছটিকে এক নজর দেখার জন্য ফিশারিতে মাছ ব্যবসায়ীরা ভিড় জমায়।
তথ্য নিয়ে জানা যায়, সেন্টমার্টিনের দক্ষিণ-পশ্চিম গভীর সাগরে জেলেদের জালে বিশাল আকারের এই মাছটি ধরা পড়েছে। মাছটি পেয়ে ফিশিং ট্রলারে থাকা জেলেরা মহা খুশিতে মাতোয়ারা।
এবিষয়ে জানতে চাইলে মাছ ব্যবসায়ীরা সময়ের কণ্ঠস্বরকে জানান, মাছ পাওয়া ফিশিং ট্রলারের মালিক মো. রাসেল। উক্ত ট্রলারটি গত ৩ মার্চ জেলেদের নিয়ে সাগরে মাছ শিকার করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।
এরপর (বৃহস্পতিবার) ভোর রাতের দিকে, সেন্টমার্টিনের দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় জেলেদের ফেলা জালে বিশাল আকারের এই বোল মাছটি আটকা পড়েছে।
ফিশিং ঘাটে নিয়ে আসার পর ২০০ কেজি ওজনের বোল মাছটি কয়েক জন ব্যবসায়ী যৌথ ভাবে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা দামে ক্রয় করে নিয়েছেন।
শুক্রবার (৬ মার্চ) জুমার নামাজের পর এই মাছটি কেটে কেজি হারে বিক্রি করা হবে বলেও জানান তারা।
পিএম