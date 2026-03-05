আজারবাইজানে হামলার দাবি অস্বীকার ইরানের

আজারবাইজানে কয়েকটি ড্রোন আঘাত হানার পর হামলাটি ইরান থেকে হয়েছে সন্দেহ করার পর তেহরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছিল বাকু। তবে আজারবাইজানকে টার্গেট করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইরান। ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি এ তথ্য জানিয়েছেন।
এর আগে আজারবাইজান জানায়, দুটি ইরানি ড্রোন তাদের স্বায়ত্তশাসিত নাখচিভান অঞ্চলে আঘাত হেনেছে, যার মধ্যে একটি বিমানবন্দরের ভবন ছিল।
ঘারিবাবাদি বলেন, ‘ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রকে লক্ষ্যবস্তু করেনি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করি না।’
তিনি আরো বলেন, ইরানের নীতি হলো কেবল এ অঞ্চলে সক্রিয় তার ‘শত্রুদের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে’ হামলা চালানো, যেগুলো ইরানকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়; যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ঘাঁটিগুলো অন্তর্ভুক্ত।
সূত্র: আলজাজিরা
এবি