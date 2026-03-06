বাহরাইনে ইসরায়েলি দূতাবাসে হামলা চালাল ইরান

বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসে হামলা চালিয়েছে ইরান।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) রাতে ইসরায়েলি দূতাবাস লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।
শুক্রবার (০৬ মার্চ) ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা ফারস নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাতে বাহরাইনের রাজধানী মানামার ‘ফাইন্যান্সিয়াল হারবার টাওয়ারস’ নামের বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। ওই বাণিজ্যিক ভবনে ইসরায়েলি দূতাবাস অবস্থিত। ইসরায়েলি দূতাবাসের অবস্থানের কারণেই সেটি লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
এদিকে, ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, ওই বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের কাছাকাছি এলাকায় ইরানের একটি ড্রোন শনাক্তের পর সেটি ভূপাতিত করা হয়েছে।
