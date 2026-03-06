ইরানে মার্কিন সেনা পাঠানো হবে সময়ের অপচয়: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই মুহূর্তে ইরানে মার্কিন সেনা পাঠানো ‘সময়ের অপচয়’ হবে। এখন তিনি এমন কোনো বিষয় নিয়ে ভাবছেন না।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) এনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা সময়ের অপচয়। তারা সবকিছু হারিয়েছে। তারা তাদের নৌবাহিনী হারিয়েছে। তারা যা হারাতে পারে তার সবকিছুই হারিয়েছে।’
এর আগে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এনবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলি স্থল আক্রমণের জন্য ইরান প্রস্তুত। ট্রাম্প এটিকে ‘অযথা মন্তব্য’ বলে উল্লেখ করেছেন।
বর্তমান ইরানি নেতৃত্ব কাঠামোকে বিনাশ করে দিতে চাওয়ার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা চাই তাদের একজন ভালো নেতা থাকুক। আমাদের কিছু লোক আছে যারা আমার মনে হয় ভালো কাজ করবে।’ ওই লোক কারা তা উল্লেখ করেননি ট্রাম্প।
