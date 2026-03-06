সিরাজদিখানে রেলপথের রেলিং চুরির সময় পিকআপসহ গ্রেপ্তার ৩

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া রেলপথের লোহার রেলিং কেটে চুরির সময় হাতেনাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৬ মার্চ) ভোরে উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চর পানিয়া গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভ্যান ও বিপুল পরিমাণ লোহার রড জব্দ করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন: পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বটকাজল গ্রামের অহিদুল ইসলাম (২৮), ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার কইলাটি গ্রামের মো. সোহাগ (২৩) এবং সিরাজদিখান উপজেলার চর পানিয়া গ্রামের আফজাল হোসেন (৩৭)। এর মধ্যে অহিদুল ও সোহাগ ঢাকার জুরাইন এলাকায় বসবাস করেন এবং আফজাল হোসেন জব্দকৃত পিকআপ ভ্যানটির মালিক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোরে চর পানিয়া গ্রামে রেলপথের পাশের জমিতে অভিযুক্তরা রেলিংয়ের লোহার রড কেটে পিকআপ ভ্যানে তোলার চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে ধাওয়া দিয়ে তাঁদের আটকে রাখেন এবং সিরাজদিখান থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে এবং মালামালসহ পিকআপটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান বলেন, “সরকারি সম্পদ রক্ষায় পুলিশ ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আসামিদের এবং জব্দকৃত মালামাল কমলাপুর রেলওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।”
এনআই