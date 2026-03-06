এইমাত্র
    রামুতে জাল টাকা তৈরির কারখানার সন্ধান, সরঞ্জামসহ যুবক গ্রেপ্তার

    শাহীন মাহমুদ রাসেল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (কক্সবাজার) প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৫ পিএম
    রামুতে জাল টাকা তৈরির কারখানার সন্ধান, সরঞ্জামসহ যুবক গ্রেপ্তার

    আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাকালে কক্সবাজারের রামুতে এক জালিয়াতি চক্রের সন্ধান পেয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। 

    শুক্রবার (৬ মার্চ) দুপুরে রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের মধ্যম মেরংলোয়া এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল নোট ও নোট তৈরির সরঞ্জামসহ মো. ইমরান (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

    গ্রেপ্তারকৃত ইমরান যশোর সদর উপজেলার খোলাডাঙ্গা এলাকার লুৎফর রহমানের ছেলে।

    ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আমতলিয়া পাড়ার বাবুল বড়ুয়ার বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ঘরের ভেতর থেকে ১০০০ ও ৫০০ টাকা মূল্যমানের প্রায় ৫ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এছাড়া জাল টাকা তৈরিতে ব্যবহৃত কম্পিউটার, কালার প্রিন্টার, বিশেষ কাগজ, জলছাপ তৈরির কালি ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

    স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কিছু দিন আগে ওই বাড়িতে নতুন ভাড়াটিয়া হিসেবে কয়েকজন যুবক ওঠেন। তাঁদের চলাফেরা ছিল রহস্যজনক। দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকত এবং বাইরের মানুষের যাতায়াত ছিল সীমিত। মূলত জনচক্ষুর আড়ালে থাকতেই তাঁরা এই নির্জন এলাকা বেছে নিয়েছিলেন।

    জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মসিউর রহমান বলেন, “প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃত যুবক স্বীকার করেছেন যে, ঈদকে লক্ষ্য করে এসব জাল টাকা বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের শনাক্ত করতে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

    পুলিশ আরও জানায়, গ্রেপ্তারকৃত ইমরানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের পর তাঁকে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।


