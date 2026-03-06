এইমাত্র
    স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি রেখে ফেরার পথে প্রাণ গেল স্বামীর

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ০৮:৩১ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ০৮:৩১ পিএম

    স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি রেখে ফেরার পথে প্রাণ গেল স্বামীর

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ৬ মার্চ ২০২৬, ০৮:৩১ পিএম

    ভোলার লালমোহনে স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মহিম হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। 

    শুক্রবার (৬ মার্চ) সকালে উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের পাটোয়ারীর হাট সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত মহিম ওই ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জনতা বাজার এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি পেশায় একজন ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল চালক ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তিনি এক সন্তানের জনক।

    শুক্রবার ভোরে উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের মাদ্রাসা বাজার এলাকায় স্ত্রীকে তাঁর বাবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন মহিম। পথিমধ্যে পাটোয়ারীর হাট এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা বিদ্যুতের খুঁটির সাথে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে মহিমের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

    এ ঘটনায় লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।


