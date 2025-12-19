এইমাত্র
  • টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক দল ঘোষণা
  • শহীদ হাদির জানাজা পড়াবেন বড় ভাই
  • জামাতে নামাজ আদায় করে পুরস্কৃত হলেন ১৯জন
  • হিমেল হাওয়ায় ফুলবাড়ীতে জনজীবন বিপর্যস্ত
  • ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, শেষ গোসলের জন্য হৃদরোগ হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে হাদিকে
  • গ্যাস সংকটে অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প
  • কবি নজরুলের পাশেই সমাহিত হবেন হাদি, খোঁড়া হচ্ছে কবর
  • সুদানে নিহত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মরদেহ দেশে পৌঁছেছে
  • সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছে বিজিবি: প্রধান উপদেষ্টা
  • হাদিকে নিয়ে ইবি শিক্ষকের আপত্তিকর পোস্ট, বহিষ্কারের দাবি
    • আজ শনিবার, ৬ পৌষ, ১৪৩২ | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    হাদির মৃত্যুতে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে পোস্ট, যুবক গ্রেফতার

    শাহপরান, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫৪ পিএম
    শাহপরান, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫৪ পিএম

    হাদির মৃত্যুতে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে পোস্ট, যুবক গ্রেফতার

    শাহপরান, কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫৪ পিএম

    শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে “আলহামদুলিল্লাহ” পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে কসবা থানা পুলিশ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

    গ্রেফতারকৃত আসামির নাম শাহারিয়ার ইয়াসিন। তিনি বাবরু মিয়ার ছেলে। তার বাড়ি কসবা উপজেলার মাইজখার দক্ষিণপাড়া এলাকায়।

    পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রকাশের পর শাহারিয়ার ইয়াসিন ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টটি সামাজিকভাবে আপত্তিকর এবং জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে—এমন অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি আমলে নিয়ে কসবা থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

    প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে কসবা থানা পুলিশ।

    এনআই

    ট্যাগ :

    ওসমান হাদির মৃত্যুতে

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…