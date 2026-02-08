তিতাসে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রের চালান উদ্ধার

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার মোহনপুর ফেরিঘাট এলাকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত আনুমানিক ২টা ২০ মিনিটে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তিতাস উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নের মোহনপুর ফেরিঘাটসংলগ্ন ব্রিজের পাশে অস্ত্রের একটি চালান হাতবদলের সময় যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়।
অভিযানকালে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি স্টানগান, চারটি থানায় ব্যবহৃত লোডার বা কার্তুজ, তিনটি তাজা পিস্তলের অ্যামুনিশন, আটটি পিস্তলের খালি অ্যামুনিশন এবং একটি পিস্তলের ফায়ারিং পিন উদ্ধার করা হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের চালানটি মেঘনা নদীপথ হয়ে তিতাস নদীতে প্রবেশ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় অস্থিরতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এসব অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছিল বলেও ধারণা করা হচ্ছে।
অভিযানটি তিতাস আর্মি ক্যাম্পের একটি বিশেষ অভিযানি দল পরিচালনা করে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
ইখা