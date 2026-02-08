এইমাত্র
    রাজনীতি

    অনেকেই প্রত্যেক জেলায় জেলায় গিয়ে ভুল বলছেন: আসিফ মাহমুদ

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    যারা দেশ সম্পর্কে জানে না তারা দেশের মানুষকে কীভাবে মুক্তি দিবে, তা জানতে চেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘অনেকেই নির্বাচনের সময় সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু প্রত্যেক জেলায় জেলায় গিয়ে ভুলভাল বলছেন। 

    আজ রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর বাড্ডার ডিআইটি প্রজেক্টের খেলার মাঠে ১১ দলীয় ঐক্যের নির্বাচনী জনসভায় যোদ দিয়ে তিনি এই প্রশ্ন রাখেন। 

    আসিফ বলেন, ‘৫ আগস্টের মত ১২ তারিখের পরও দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটবে। তবে সেটি ইতিবাচক না নেতিবাচক সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনগণকে।’ 

    একটি দল প্রকাশ্যে ১২ তারিখের পর থেকে চাঁদাবাজির ঘোষণা দিচ্ছে উল্লেখ করে ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানান এনসিপির মুখপাত্র। 

    তিনি বলেন, ‘একটি অনেক প্ল্যানের কথা বললেও গত ১৭ মাসের কর্মকাণ্ডে প্রমাণ হয়েছে তারা কী করবে। প্রতিটি আসনে ১১ রাজনৈতিক দলের শুধুমাত্র একজন প্রার্থী। দেড়বছর মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছে। জনগণের স্বর্থ সামনে আসায় সব কিছু ত্যাগ করে সবাই ঐকবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু চাঁদাবাজরা ভাগবাটোয়ারার জন্য প্রতিটি আসনে তিন-চার জন করে প্রার্থী দিয়ে রেখেছে।’ 

    ভোটে ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকা ১১ দলীয় ঐক্যকে বিজয়ী করে আনার আহ্বান জানিয়ে আসিফ বলেন, ‘অনেকেই নির্বাচনের সময় সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু প্রত্যেক জেলায় জেলায় গিয়ে ভুলভাল বলছেন। নীলফামারীতে মেডিকেল থাকা সত্ত্বেও সেখানে মেডিকেল করে দেবেন বলছেন। কুমিল্লার যেখানে ৩৫ বছর ধরে ইডিজেড রয়েছে সেখানে ইপিজিড করে দেবেন বলছেন। ময়মনিসংহে যেখানে ভুট্ট চাষ হয় সেখানে বলছেন সয়াবিনের চাষ হয়। আপনার যেই দেশ এবং দেশের মানুষের সমস্যার কথা জানেনই না, তাহলে কীভাবে স্বপ্ন দেখেন এ দেশকে মুক্তি দেয়ার।’ 

    তিনি আরও বলেন, ‘জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অলিগলি থেকে উঠে আসা, রাজপথ থেকে উঠে আসা, গণ-অভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা নতেৃত্বের রায় দেবেন, নাকি বিদেশে আরাম আয়েশে বেড়ে ওঠা, আপনার আমার কথা যারা জনেন না তাদের পক্ষে রায় দেবেন।’

    এইচএ

