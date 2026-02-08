এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের ভোট সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ৪ দেশ

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৪৬ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৪৬ এএম

    পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের ভোট সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ৪ দেশ

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৪৬ এএম

    প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ ও গণভোট নির্বাচনে প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সার্কভুক্ত ৪ দেশ- পাকিস্তান, নেপাল, ভারত ও শ্রীলংকা। বাংলাদেশ কীভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে, কীভাবে সাকসেসফুল হচ্ছে, কোনো ধরনের কোন ইস্যু তৈরি হচ্ছে কি না এ ব্যাপারে তারা জানতে চাচ্ছেন।

    গতকাল শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। 

    তিনি জানান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণের জন্য ১২৪টি দেশে ব্যালট পাঠানো হয়েছিল। পোস্টাল ভোটের আওতায় নিবন্ধনকৃতদের মধ্যে মোট ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০ জন প্রবাসী ভোটারের ব্যালট এরইমধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২ লাখ ৭ হাজার ৩৮টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা গ্রহণ করেছেন। প্রবাসী ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ভোটারের হার ৯৪ শতাংশ। নারী ভোটার মাত্র ৬ শতাংশ।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    পোস্টাল ব্যালট প্রবাসী ভোট

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…