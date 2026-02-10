ভোট কারচুপির চেষ্টা হলে জনগণ অধিকার আদায়ে দাঁড়িয়ে যাবে: জামায়াত আমির

ভোট কারচুপির চেষ্টা করা হলে জনগণ তাদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১১ দলের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এসময় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আসন্ন নির্বাচনে সরকার গঠন হোক কিংবা বিরোধী দল—জনগণের রায় মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছে ১১ দল। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পরাজয়ের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত একটি পক্ষ নির্বাচনের দিন গুজব ছড়াতে পারে।
এ বিষয়ে তিনি জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ১১ দলের দায়িত্বশীলদের বক্তব্য ছাড়া কোনও ধরনের গুজবে কান না দিতে সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।
জামায়াত আমির আরও বলেন, ভোট দিতে ঈদের আমেজ নিয়ে মানুষ বাড়ি ফিরছে। কেউ যদি পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে, তাহলে জনগণ তা রুখে দেবে।
নির্বাচনের দিন নানা ধরনের গুজব ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।
জামায়াত আমির বলেন, আমরা জনগণের বিজয়ের অপেক্ষায় আছি। এ অবস্থায় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে সরকারের সকল কর্মকর্তার উচিত হবে নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকা।
জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে যে গণভোট হবে সেখানে ১১ দলীয় ঐক্য হ্যাঁ ভোটের পক্ষে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, জাতি অতীত রাজনীতির ভুক্তভোগী। আমরা জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়বিচার সম্পন্ন এক মানবিক বাংলাদেশ উপহার দেবো।
নির্বাচন ঘিরে উৎসব আমেজ বিরাজ করছে জানিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, পরপর ৪টি নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। সামনের নির্বাচন ঘিরে দেশব্যাপী উৎসবের আমেজ বইছে। গণরায় প্রতিষ্ঠা হলে জাতির আনন্দ পূর্ণতা পাব।
এবি