    আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    ধামইরহাটে ভটভটি উল্টে চালকের মৃত্যু

    রেজুয়ান আলম, ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:৪০ পিএম
    নওগাঁর ধামইরহাটে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটি উল্টে জিহাদ হোসেন (১৮) নামে একজন চালকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে বিকাল ৫টায় ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদ্বিগুন কাশিপুর পাথরঘাটা নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভটভটি চালক উপজেলার বলরামপুর এলাকার জুয়েল হোসেনের ছেলে।

    স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, নিহত জিহাদ হোসেন আগ্রাদ্বিগুন বাজার এলাকা থেকে ভটভটি নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। পথে কাশিপুর পাথরঘাটা এলাকায় পৌছলে সে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে ফেলেন। সেখানে ভটভটির চাপায় সে গুরুত্বর ভাবে আহত হয়। আহত অবস্থায় সেখান থেকে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পত্নীতলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

    ধামইরহাট থানার ওসি মোখলেছুর রহমান জানান, এ বিষয়ে থানায় একটি ইউডি মামলা হয়েছে। পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

