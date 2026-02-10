এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কুমিল্লায় র‍্যাবের অভিযানে পুকুর সেঁচে অস্ত্র উদ্ধার

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:২৯ পিএম
    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:২৯ পিএম

    কুমিল্লায় র‍্যাবের অভিযানে পুকুর সেঁচে অস্ত্র উদ্ধার

    জাহিদ হাসান নাইম, কুমিল্লা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:২৯ পিএম


    কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলায় ভারত সীমান্তের কাছে কটকবাজার এলাকায় একটি পুকুর সেঁচে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। 


    গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (১০ জানুয়ারি) ভোর বেলা থেকে র‍্যাব কটকবাজার গ্রামে এই অভিযান শুরু করে বলে জানিয়েছেন র‍্যাবের কুমিল্লা কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম।


    সকাল ১০টায় সীমান্ত থেকে মাত্র সাড়ে ৩০০ মিটার দূরত্বে কটক বাজার কবরস্থানের ওই পুকুর পাড়ে সরেজমিনে দেখা গেছে শ্যালো মেশিন দিয়ে র‍্যাব সেচ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।


    এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি পিস্তল-বন্দুক এবং দুইটি বস্তায় মোড়ানো ধারালো অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মেজর সাদমান।


    তিনি বলেন, “আমরা আপাতত সাদা বস্তা ও স্কচ স্টেপ মোড়ানো বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র পেয়েছি। ধারণা করছি সেখানে আরো অস্ত্র রয়েছে।”



    এসআর

    ট্যাগ :

    পুকুর সেঁচে অস্ত্র উদ্ধার কুমিল্লা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…