এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    প্রতিবেশীর মুকুলভরা লিচু গাছের ডাল কেটে বিক্রির অভিযোগ প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ পিএম
    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ পিএম

    প্রতিবেশীর মুকুলভরা লিচু গাছের ডাল কেটে বিক্রির অভিযোগ প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩৮ পিএম

    পাবনার ঈশ্বরদীতে এক ব্যবসায়ীর মুকুলভরা লিচু বাগানের বড় তিনটি ডাল কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আলাল হোসেন নামে এক প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে। এতে ওই ব্যবসায়ীর প্রায় ৪০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।


    মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার জয়নগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল ৫টার দিকে ওই ব্যবসায়ী নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এসব অভিযোগ করেন।


    ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর নাম মেহেদী হাসান তারেক। তিনি উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা ও ‘মরিয়ম এগ্রো ফুড প্রোডাক্টস’-এর স্বত্বাধিকারী। এ ঘটনায় তিনি ঈশ্বরদী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।


    জানা গেছে, ব্যবসায়ী তারেকের এক বিঘা জমির ওপর প্রায় ৫০টি গাছ নিয়ে একটি লিচু বাগান রয়েছে। সেই বাগানের পাশেই মুরগির খামার দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা করছেন প্রভাবশালী মুনসের মাস্টার ও তার ছেলে আলাল। জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে তারা বিভিন্ন সময় ঝামেলা সৃষ্টির চেষ্টা করে আসছিলেন। আজ মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ মুনসের মাস্টার ও আলাল হোসেন—তারেকের জমির লিচু গাছের ডাল তাদের খামারের ওপর ছড়িয়ে আছে বলে অভিযোগ তোলেন। এরপর মালিককে না জানিয়েই কামাল নামে স্থানীয় এক খড়ি ব্যবসায়ীর কাছে মুকুলভরা তিনটি বড় ডাল সাড়ে ৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। বিষয়টি নজরে এলে তারেক প্রতিবাদ করলে তারা মারমুখী আচরণ শুরু করেন। ভুক্তভোগীর আরও অভিযোগ, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অনুমতি ছাড়া জোরপূর্বক মুরগির খামার স্থাপন করে খামারের সব বর্জ্য ওই লিচু বাগানে ফেলা হচ্ছে।


    মেহেদী হাসান তারেক বলেন, “প্রতিটি গাছের ডালে ডালে মুকুল এসেছে। যে তিনটি ডাল কাটা হয়েছে, তাতে প্রায় ১৫ হাজার লিচু ধরত; যার বাজারমূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। তারা প্রভাব খাটিয়ে অন্যায়ভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার করছে। আমি থানায় অভিযোগ দিচ্ছি।”


    ডাল কিনে নেওয়া খড়ি ব্যবসায়ী কামাল বলেন, “আলাল হোসেন ও তার বাবা মুনসের মাস্টার তাদের বাগান বলে আমার কাছে ডালগুলো বিক্রি করেছেন। আমি সেগুলো কিনে নিয়েছি। এখন শুনছি এটা অন্য মানুষের বাগান। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক।”


    অভিযোগের বিষয়ে জানতে আলাল হোসেনের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “গাছের ডালগুলো আমার খামারের টিনের ওপর থাকায় পর্যাপ্ত রোদ আসত না এবং টিন নষ্ট হচ্ছিল। তাদের একাধিকবার বললেও তারা কোনো কর্ণপাত না করায় আমি নিজ উদ্যোগে ডাল কেটেছি। তবে বিক্রির বিষয়টি সত্য নয়।”


    এ বিষয়ে ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, “ঘটনাটি আমার জানা নেই এবং কোনো লিখিত অভিযোগও পাইনি। ভুক্তভোগী অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”


    এনআই

    ট্যাগ :

    প্রতিবেশী মুকুলভরা লিচু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…