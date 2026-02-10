এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মোবাইল ব্যাংকিং সেবা স্থগিত, চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২০ পিএম
    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২০ পিএম

    মোবাইল ব্যাংকিং সেবা স্থগিত, চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২০ পিএম

    সারাদেশে আকস্মিক সরকারি নির্দেশনায় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে জরুরি চিকিৎসাসেবা, নিত্যপণ্য ক্রয় এবং অর্থ পাঠানোর মতো অতিপ্রয়োজনীয় খাতগুলোতে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ অচলাবস্থা। নগদ টাকার সংকটে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সাধারণ গ্রাহকরা।


    সবচেয়ে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে দেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ পকেটে নগদ টাকা রাখার চেয়ে মোবাইল ওয়ালেটে টাকা রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সেবাটি বন্ধ হওয়ায় সময়মতো ওষুধের বিল কিংবা ল্যাব পরীক্ষার ফি দিতে না পেরে অনেক রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে।


    রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর স্বজন আরিফুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আমার হাতে নগদ টাকা নেই, সব টাকা মোবাইল ওয়ালেটে। এখন ওষুধের দোকানদারও ওষুধ দিচ্ছে না, আবার হাসপাতালের বিলও দিতে পারছি না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কথা কি সরকার ভাবছে না? জীবন-মরণ সমস্যায় এভাবে সেবা বন্ধ করা কি ঠিক?”


    শহর থেকে গ্রামে টাকা পাঠানোর প্রধান মাধ্যম এখন মোবাইল ব্যাংকিং। সেবাটি বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবার। কুড়িগ্রামের বাসিন্দা রহিমা বেগম, যার ছেলে ঢাকা থেকে প্রতি মাসে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠান, তিনি বলেন, “ঘরে চাল-ডাল ফুরিয়ে গেছে। ছেলে টাকা পাঠাতে পারছে না। দোকানদারও এখন বাকিতে সওদা দিতে চাচ্ছে না। বিকাশ-নগদ বন্ধ থাকবে জানলে তো আগে কিছু টাকা তুলে রাখতাম।”


    এনআই

    ট্যাগ :

    মোবাইল ব্যাংকিং সেবা স্থগিত চরম ভোগান্তি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…