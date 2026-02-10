বান্দরবানে বিএনপি'র প্রচারণা কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ

বান্দরবানে পৌর শহরে বিএনপি'র নির্বাচনী অস্থায়ী প্রচারণা কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে কারা এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত প্রায় ৩টার দিকে শহরের হাফেজঘোনা এলাকায় স্থাপিত নির্বাচনী প্রচারণা অফিসে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা প্রচারণা কার্যালয়ে আগুন দেয়। সকালে অফিসটি পোড়া অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
বিএনপি নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, নির্বাচনকে বানচাল করতেই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের লোকজন পরিকল্পিতভাবে এই অগ্নিসংযোগ করেছে।
বান্দরবান পৌর বিএনপি নেতা আবু সাঈদ বলেন, “যারা নির্বাচন চায় না, তারাই এই অগ্নিসংযোগ করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।”
এ বিষয়ে বান্দরবান সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মান্না দে বলেন, “খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। কারা এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত চলছে।”
ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পিএম