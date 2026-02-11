এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    দুই হাজারের বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করলেন খামেনেয়ি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৫৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৫৫ পিএম

    দুই হাজারের বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করলেন খামেনেয়ি

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৫৫ পিএম

    ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ি ২ হাজারেরও বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা মওকুফ ও সাজা কমানোর অনুমোদন দিয়েছেন। বিচার বিভাগের প্রধানের অনুরোধের পর এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। 



    মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) খামেনেয়ির বিচার বিভাগের প্রধান গোলামহোসেন মোহসেনি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।


    প্রেস টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণ ও বিপ্লবী আদালত, সশস্ত্র বাহিনীর বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং সরকারি দণ্ডপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দণ্ডিত মোট ২ হাজার ১০৮ জন ব্যক্তি ক্ষমা, সাজা হ্রাস বা সাজা পরিবর্তনের সুবিধা পাচ্ছেন।


    বিচার বিভাগের প্রধান শাবান মাসের ধর্মীয় উৎসব এবং ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের ৪৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে সর্বোচ্চ নেতার কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে এই অনুরোধ জানান।



    ঐতিহ্যগতভাবে প্রধান ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে আইন অনুসারে বিচার বিভাগ প্রধান যোগ্য বন্দিদের জন্য ক্ষমা বা সাজা কমানোর জন্য দেশটির শীর্ষ ধর্মীয় নেতার অনুমোদনের অনুরোধ করেন।


    এবি 

    ট্যাগ :

    দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা খামেনেয়ি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…