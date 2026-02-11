দুই হাজারের বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করলেন খামেনেয়ি

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ি ২ হাজারেরও বেশি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা মওকুফ ও সাজা কমানোর অনুমোদন দিয়েছেন। বিচার বিভাগের প্রধানের অনুরোধের পর এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) খামেনেয়ির বিচার বিভাগের প্রধান গোলামহোসেন মোহসেনি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।
প্রেস টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণ ও বিপ্লবী আদালত, সশস্ত্র বাহিনীর বিচার বিভাগীয় সংস্থা এবং সরকারি দণ্ডপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দণ্ডিত মোট ২ হাজার ১০৮ জন ব্যক্তি ক্ষমা, সাজা হ্রাস বা সাজা পরিবর্তনের সুবিধা পাচ্ছেন।
বিচার বিভাগের প্রধান শাবান মাসের ধর্মীয় উৎসব এবং ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের ৪৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে সর্বোচ্চ নেতার কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে এই অনুরোধ জানান।
ঐতিহ্যগতভাবে প্রধান ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে আইন অনুসারে বিচার বিভাগ প্রধান যোগ্য বন্দিদের জন্য ক্ষমা বা সাজা কমানোর জন্য দেশটির শীর্ষ ধর্মীয় নেতার অনুমোদনের অনুরোধ করেন।
এবি