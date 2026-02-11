টাকাসহ ব্যক্তিগত সহকারী আটকের বিষয়ে যা বললেন এ্যানি

লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের বিএনপি প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির নির্বাচনী গাড়ি থেকে ১৫ লাখ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন তিনি।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে বিএনপি মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই প্রতিক্রিয়া জানান।
এর আগে, ওই রাতে জেলা সদরের ঝুমুর গোলচত্বর এলাকায় এ্যানির নির্বাচনী গাড়ি থেকে ১৫ লাখ টাকা উদ্ধার করে সেনাবাহিনী এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী বদরুল আলম শ্যামলকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির সদস্য তাহমিনা আক্তার নওরীন।
ভিডিও বার্তায় শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, “আমি লক্ষ্মীপুরে নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এর মধ্যে শুনতে পেলাম, আমার নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি তল্লাশি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি হলো—আমার নির্বাচনী এজেন্ট ওই গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। সেখানে আমার ব্যাগে থাকা ১৫ লাখ টাকা কেন্দ্রভিত্তিক খরচের জন্য রাখা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ সেটি চেক করেছেন এবং আদালত থেকে ইতিমধ্যে তা রিলিজও করা হয়েছে। এটি সত্য যে, এই টাকা কেন্দ্র ফি বাবদ ব্যবহারের জন্য নেওয়া হচ্ছিল।”
তিনি আরও বলেন, “সুতরাং কোনো ধরনের বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। যারা এটি নিয়ে নিউজ করছেন, আমি মনে করি তারা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার ইমেজ ক্ষুণ্ন করার জন্য এসব করছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।”
প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে কারণ দর্শানোর (শো-কজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত টাকার উৎস ও ব্যবহার নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
