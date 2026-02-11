থাইল্যান্ডের স্কুলে প্রবেশ করা বন্দুকধারী আটক, সব জিম্মি মুক্ত

থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের হাত ইয়াই জেলায় একটি স্কুলে গুলি চালানো বন্দুকধারীকে বুধবার আটক করা হয়েছে এবং জিম্মি হওয়া সবাইকে মুক্ত করা হয়েছে বলে এক পুলিশ কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন।
প্রাদেশিক প্রশাসন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানায়, ১৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তি বুধবার সকালেই সংখলা প্রদেশের হাত ইয়াইয়ে অবস্থিত পাতংপ্রাথানকিরিওয়াত স্কুলে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেন।
ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট উইচিয়ান সোবেন রয়টার্সকে বলেন, ‘অপরাধীকে আটক করা হয়েছে।’আরেক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, এ ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।
থাইল্যান্ডে অস্ত্রধারণ ও বন্দুক সহিংসতা অস্বাভাবিক নয়। ২০২২ সালে দেশটির পূর্বাঞ্চলে এক সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা একটি নার্সারিতে বন্দুক ও ছুরি হামলায় ২২ শিশুসহ ৩৬ জনকে হত্যা করেছিলেন।
এবি