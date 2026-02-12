এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    তালতলীতে ভোট দিয়ে ফেরার পথে ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে জখম

    মো. মোস্তাফিজ, তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৪ পিএম
    মো. মোস্তাফিজ, তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৪ পিএম


    বরগুনা-১ আসনের তালতলীতে ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ইউপি সদস্য আলী আহম্মদ ফরাজীকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৩ টার দিকে উপজেলার ১৮০ নং কাজির খাল ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়ে ফেরার পথে পাজরাভাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।


    জানা গেছে, উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলী আহম্মদ ফরাজী ১৮০ নং কাজিরখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। ভোট শেষে তিনি মটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় পাজরাভাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয় বাসিন্দা জব্বার গাজির ছেলে সাইদুল ও জাফর গাজীর ছেলে রিয়াদ তার গাড়ি থামিয়ে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।



    তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. রাকিবুল বলেন, রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে বরিশালে রেফার করা হয়েছে।


    তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুর রহমান বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে। ভোটকেন্দ্র থেকে দূরে এ ঘটনা ঘটেছে। এখনো ঘটনার কারণ জানা যায়নি। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'


    সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমি এইমাত্র সংবাদ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের টিম পাঠানো হচ্ছে। পরবর্তীতে ভুক্তভোগীর পরিবার মামলা করতে চাইলে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।'



    ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে জখম তালতলী

