মুন্সিগঞ্জে ভোট দিয়েই মৃত্যু হল নারীর

মুন্সিগঞ্জ সদরে কেন্দ্রে ভোট দিয়েই মৃত্যু হয়েছে আনোয়ারা (৬৫) নামে এক নারী।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে সদর উপজেলার মহেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। ওই নারী মহেশপুর গ্রামের হাশেম গাজীর স্ত্রী।
নিহত বৃদ্ধার ছোলে মো. কামাল জানান, কেন্দ্রে ভোট দেওয়া শেষে বাড়িতে ফিরছিলেন তার মা। এসময় কেন্ত্রের বাইরে তা মা আনোয়ারা বেগম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরে তাকে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।
মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. ফেরদৌস বৃদ্ধার মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।
