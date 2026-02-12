এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    পাকুন্দিয়ায় জাল ভোট দিতে আসায় যুবকের কারাদণ্ড

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩৯ পিএম
    কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় জাল ভোট দিতে আসায় ওমর ফারুক (১৮) নামে এক যুবককে দুই বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফ্রেব্রুয়ারি) দুপুরে ওই যুবককে এ দণ্ডাদেশ দেন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম বুলবুল। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক পাকুন্দিয়া পৌরসদরের চরপাকুন্দিয়া গ্রামের আবুল কালাম আজাদের ছেলে।


    জানা গেছে, পৌরসদরের চরপাকুন্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দিতে গিয়ে আটক হন ওই যুবক। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে এ দণ্ডাদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।


    ভ্রাম্যমান আদালতের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও পাকুন্দিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রূপম দাস।

