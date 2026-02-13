শরীয়তপুর ১ও ৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিজয়ী 

এইমাত্র
    বিপ্লব হাসান হৃদয়, শরীয়তপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৭ এএম
    এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর ভোট গণনা শেষে শরীয়তপুর ১ (পালং-জাজিরা) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।  এছাড়া শরীয়তপুর ৩ (ডামুড্যা-গোসাইরহাট-ভেদরগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু বিজয়ী হয়েছেন। 


    শরীয়তপুর ১ আসনে মোট ভোটার ৩ লহ্ম ৯০ হাজার ৩৬১জন। মোট কেন্দ্র ছিলো ১৩৯ টি এবং সব কটি কেন্দ্র এর প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের  সাঈদ আহমেদ পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৩ শত ৯৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রিকশা প্রতিক এর জালালুদ্দিন আহমেদ পেয়েছেন ৬২ হাজার ৭ শত ১৭ ভোট । এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী একতারা প্রতিক এর নুর মোহাম্মদ মিয়া ৬১৬, শাপলা কলির আব্দুর রহমান ৪৭৫, স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম মোস্তফার ঘোড়া ৩৫৯, হাত পাখার তোফায়েল আহমেদ ১০৮১৭, স্বতন্ত্র সৈয়দ নজরুল ইসলাম মোটর সাইকেল ১৩৯৮৭, ট্রাক প্রতিকের ফিরোজ আহমেদ ৫৫১ ভোট শরীয়তপুর ৩ ( ডামুড্যা-গোসাইরহাট-ভেদরগঞ্জ) মোট ভোটার ৩৩৫০৯০।


    মোট কেন্দ্র ১১৭ এবং প্রাপ্ত ফলাফল ১১৭ অনুযায়ী মিয়া নুরুদ্দিন অপু ধানের শীষ ১ লহ্ম ৭ হাজার ৫১৬ বিজয়ী,মুহাম্মাদ আজাহারুল ইসলাম( দাড়িপাল্লা) ৭৯ হাজার ৬ শত ৮৪, মোঃ আব্দুল হান্নান (লাঙ্গল) ও হাজার ৬৪, মোঃ হানিফ মিয়া হাতপাখা ৯ হাজার ৮ শত ১৪ ভোট।


