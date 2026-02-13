গণভোট : “না” ভোট জিতল চার আসনে, সংখ্যা আরও বাড়তে পারে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ৩০০ সংসদীয় আসনে সাধারণ নির্বাচন ও গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফল দিতে না পারলেও প্রাথমিক ও বেসরকারি ফল চলে এসেছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যমতে গণভোটে “না” ভোট জয়ী হয়েছে চার আসনে। আসনগুলো হলো- বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম-১৩।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের ফলাফল শিট থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
ইসি জানিয়েছে, বান্দরবানে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ৭১ হাজার ৪১৭টি, না ভোট পড়েছে ৯০ হাজার ১৫৬টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ১৫ হাজার ৪২২ জন। চট্টগ্রাম-১৩ আসনে হ্যাঁ, ভোট পড়েছে ৮০ হাজার ৫৮০টি। না ভোট পড়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৬২৯টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৯৫ হাজার ২৪৬ জন। রাঙ্গামাটিতে হ্যাঁ, ভোট পড়েছে ৭১ হাজার ৬৯৯টি। না ভোট পড়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮০৫টি। মোট ভোটার ৫ লাখ ৯ হাজার ২৬৭ জন।
এ ছাড়া, খাগড়াছড়িতে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৩৫৫টি। না ভোট পড়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৯৪২টি। মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৩ জন।
এবি